Пять школ Тюменской области получат гранты на реализацию экопроектов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять инициатив школьников и школьных лесничеств получат грантовую поддержку по итогам конкурса проекта "Тобольский лес" программы "Формула хороших дел", сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В число победителей из 16 претендентов вошли ученики Тобольской школы школы № 2, которые планируют благоустроить туристическую тропу к сосне-долгожителю в рамках проекта "Реликтовая жемчужина Тобольска". В Ощепковской средней школе Абатского района реализуют проект "Школьный дозор", который предполагает создание опытного участка с сезонной теплицей, в которой будут выращивать рассаду и саженцы для озеленения территории школы и села.

Команда проекта "Зеленей, мой край родной!" из райцентра Сладковского района планирует разбить сад из древесно-кустарниковых культур на территории школы. В Янтыковской средней школе Тюменского района заработает "Вермиферма дождевых червей" по переработке растительных, пищевых и органических отходов.

На территории Чикчинской средней общеобразовательной школы им. Якина в Тюменском районе будет расширен экопарк, который учителя и учащиеся развивают с 2017 года.

Добавим, что соглашение о сотрудничестве по поддержке школьных лесничеств между департаментом лесного комплекса Тюменской области и "СИБУР Тобольск" было подписано в феврале 2020 г., благодаря ему школьники региона могут получить финансирование на собственные исследовательские и практические проекты.