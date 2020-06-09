ТюмГУ стал лидером региона по числу дипломантов олимпиады "Я – профессионал"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

49 студентов ТюмГУ стали дипломантами всероссийской олимпиады "Я – профессионал" в 2020 году. В этот раз вуз стал лидером региона по числу дипломантов, сообщает департамент образования и науки Тюменской области

15 участников получили дипломы по направлению "Нефтегазовое дело". Кроме того, университет силен и в подготовке специалистов гуманитарного и социально-педагогического профилей.

Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" направлена на поддержку талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. В 2020 году олимпиада проводилась по 68 различным направлениям – от языкознания до робототехники.

"Без желания самого студента, его стремления к профессиональному росту, азарту и готовности проходить экстремальные соревновательные перегрузки положительный результат невозможен", - считает доцент кафедры психологии и педагогики детства ТюмГУ Людмила Федина.