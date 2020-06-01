Есть ли будущее у парка Алебашево, рассказал автор проекта Артем Андросов

| Фото: с личной страницы Артёма Андросова во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Артёма Андросова во ВКонтакте

Будущее у парка Алебашево есть. В ближайшее время пройдет аукцион по выбору компании, которая займется проектно-сметной документацией. Если все сложится благополучно, строительство событийного парка начнется в 2021 году.

Об этом в прямом эфире во ВКонтакте и Instagram сказал соавтор проекта парка Алебашево, инвестор, предприниматель Артём Андросов.

"С февраля 2020 года создана рабочая группа, которая в первую очередь решает проблемы, связанные с землей вокруг объекта. Из шести участков – в одно ведомство - собраны четыре, пятый в ближайшее время. Шестой участок выделен под складирование грунта из озера. Сейчас это вопрос документации, надзора. Потом только тендер на проектирование парка, который будет разрабатываться примерно год. Строительство может начаться только в 2021 году", - рассказал он.

Артем и Александр Андросовы идеей создания на водном объекте нового, отличного от других парка, загорелись в 2017 году. Тогда их идею поддержали на региональном уровне. В 2019 году макет парка Андросовы представили на конкурс Агентства стратегических инициатив, выиграли его. Тюменская команда разработчиков вошла в акселератор программы "100 лучших городов". Проект первого событийного парка Алебашево Тюмени был представлен на Всемирном урбанистическом форуме "ООН-ХАБИТАТ" в Абу-Даби в февраля 2020 г.

"Идея создания парка – амбициозная. Стратегические сессии по сбору предложений от жителей города, которые проживают вблизи озера Алебашево, прошли. Более 40 сообществ высказались по поводу парка. Сейчас проект находится на сопровождении АСИ и правительства Тюменской области", - отметил Артём Андросов, который в 2020 году стал Общественным представителем АСИ по вопросам городского развития Тюменской области.

По словам соавтора, инвестора, парк будет строиться в три этапа. За счет собственных вложений братья Андросовы уже установили на берегу водоема электричество, понтон.

"В этом году впервые в Тюмени запущена процедура - инициативное бюджетирование, где жители сами выбирают проекты, которые должны быть реализованы. Мы подали проект трибуны у озера и она прошла в финал", - отмечает Артём Андросов.

Строительство трибуны будет вестись за счет средств городского бюджета. Андросовы в свою очередь говорят о том, что готовы и далее привлекать частные инвестиции в проект, который будет иметь статус международного.

Как заметил Артём Андросов, сейчас нужно время на урегулирование всех юридических, проектных вопросов. И как только проект пройдет процедуру проверки, утверждения в надзорных органах, можно будет приступить в реализации намеченного, воплощать в жизнь модель общественного места отдыха, которое станет площадкой для проведения разного уровня форумов, конференций, выступления звезд мирового уровня, и просто любимым местом отдыха тюменцев.

Анжела Лебедева