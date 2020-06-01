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12 июня станет выходным для отделений Почты России

Общество, 17:32 11 июня 2020

Почта России | Фото: Почта России

12 июня станет выходным для отделений почтовой связи Тюменской области. В этот день будет работать только центральное почтовое отделение на ул. Республики, 56, сообщает УФПС Тюменской области.

11 июня отделения Почты России будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час. Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

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# День России , Почта России

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