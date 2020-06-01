Стартовал прием заявок на конкурс проектов "УМНИК"

| Фото: ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

Начался прием заявок на отборочный тур конкурса молодежных инновационных проектов "УМНИК" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, сообщает департамент научно-исследовательской деятельности ТИУ.

Участниками конкурса могут стать студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе. Каждый проект подается и представляется одним физическим лицом.

Программа "УМНИК" предполагает финансирование научно-технической идеи на протяжении двух лет. Главный приз конкурса — грант в размере 500 тыс. рублей.

Отбор проектов производится по направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика.

Для участия в конкурсном отборе необходимо до 26 октября 2020 г. подать заявку в специализированной системе и обязательно продублировать заявку по e-mail: grigorjanea@tyuiu.ru.

Отборочные мероприятия пройдут 28 и 29 октября в зале им. А. Н. Косухина (Тюмень, ул. Володарского, 38). На отборочном этапе участнику необходимо презентовать экспертной комиссии свой проект. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Финал конкурса пройдет 25-26 ноября в Тюменском технопарке.