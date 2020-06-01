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Пожарные потушили вспыхнувший двухэтажный дом в тюменском дачном обществе

Происшествия, 16:00 10 июня 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар, охвативший жилой двухэтажный дом на ул. Луговая в дачном обществе "Солнечная поляна", ликвидировали тюменские огнеборцы 10 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

На месте вызова работали 32 сотрудника пожарно-спасательных частей. Было задействовано девять единиц техники.

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"Стихия повредила более ста квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние постройки и жилые дома. К часу дня пожар был ликвидирован", — заключили в ведомстве.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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