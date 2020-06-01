Тюменскую лесопродукцию экспортировали в Польшу, Афганистан и Казахстан
| Фото: minpromtorg.gov.ru
Более 12 тыс. кубометров пиломатериалов отправлено за рубеж из Тюменской области и Югры, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Лесопродукция местных предпринимателей экспортирована в Польшу, Афганистан, Республики Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.
Досмотр груза провели специалисты тюменского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. Исследование не выявило карантинных объектов и подтвердило соответствие товара фитосанитарным требованиям.
Организации-заявителю выданы сертификаты, гарантирующие безопасность лесопродукции и дающие право перевозки груза в места назначения.