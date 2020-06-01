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Тюменскую лесопродукцию экспортировали в Польшу, Афганистан и Казахстан

Общество, 12:46 11 июня 2020

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Более 12 тыс. кубометров пиломатериалов отправлено за рубеж из Тюменской области и Югры, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Лесопродукция местных предпринимателей экспортирована в Польшу, Афганистан, Республики Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

Досмотр груза провели специалисты тюменского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. Исследование не выявило карантинных объектов и подтвердило соответствие товара фитосанитарным требованиям.

Организации-заявителю выданы сертификаты, гарантирующие безопасность лесопродукции и дающие право перевозки груза в места назначения.

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# пиломатериал , Россельхознадзор

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