Воркшоп по обустройству набережной у "Конторы пароходства" проведут эксперты из Санкт-Петербурга

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Жители Тюмени станут участниками воркшопов по разработке единой концепции площадки на набережной у мультицентра "Контора пароходства". Их проведет федеральное агентство из Санкт-Петербурга для молодежных сообществ, представителей бизнеса, архитекторов и урбанистов, сообщает пресс-служба мультицентра.

В течение месяца горожане предлагали свои варианты досуговых площадок. В рейтинг вошли амфитеатр, кинотеатр на воде, прокат лодок и роликовых коньков, скалодром, а также рампы для выполнения трюков на скейтборде и специальная стена для стрит-арта.

Кураторы проекта имеют опыт работы над набережными в других городах и помогут объединить задумки в один проект, придать ему единый стиль. Готовую работу представят в конце июля.

"Для организации воркшопов и кураторской работы наша команда искала архитектурное бюро с опытом соучаствующего проектирования. Важными критериями для нас были новые форматы и совместная работа, поэтому выбрали ORCHESTRA DESIGN. В реализации проектов студия использует современный подход, а также имеет кейсы работы с общественными пространствами, и, что особенно важно, с набережными", - рассказала руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

Она добавила, что агентство предоставит оплачиваемую стажировку под своим кураторством для молодого специалиста из Тюмени или студента-архитектора старших курсов.

Для этого необходимо отправить портфолио с актуальными проектами и краткую информацию о себе по электронному адресу kontoraparohodstva@gmail.com с пометкой "Стажировка в бюро".

Напомним, мультицентр работает в режиме онлайн. Познакомиться с действующими проектами и посмотреть афишу онлайн-событий можно на сайте.