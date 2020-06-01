Более восьмидесяти жителей Ишима и Ишимского района пострадали от клещей

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

84 жителя Ишима и Ишимского района пострадали от клещей с 1 по 7 июня. Всего с начала сезона активности членистоногих зарегистрирована одна тысяча 157 случаев обращения за медицинской помощью, сообщает пресс-служба Областной больницы №4.

Чаще клещи присасываются ко взрослым — 841 случай. Всем обратившимся в медучреждение, кто не был привит от клещевого энцефалита, проведена экстренная серопрофилактика специфическим иммуноглобулином против клещевого энцефалита. Назначают его сразу после извлечения клеща, не дожидаясь результатов анализа.

По данным ОБ №4, у трех пациентов лабораторно подтвержден клещевой энцефалит и у одного болезнь Лайма.

Чтобы не стать жертвой клеща, необходимо соблюдать ряд правил. Собираясь в лес, нужно выбрать закрытую обувь, штаны с плотно облегающими манжетами. Можно заправить штанины в носки. Куртка должна застегиваться на замок. Также желательно иметь плотные манжеты на рукавах и плотно застегивать ворот. Необходим головной убор.

В лесу необходимо избегать высокой травы и густых кустарников. Можно использовать специальные средства, которые отпугивают клещей, периодически осматривать одежду.