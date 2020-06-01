Более трех тысяч ленточек-триколор раздадут голышмановские волонтеры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Выдача праздничных лент к главному государственному празднику продолжается в Голышмановском городском округе.

На улицах Голышманово, а также в магазинах, аптеках и на заправках установлены привлекающие внимание коробки с лентами, откуда их может взять любой желающий и приколоть на грудь. Голышмановцы охотно украшают одежду триколором, чтобы выразить солидарность со всей страной.

По мнению волонтеров Голышмановского молодежного центра, которые проводят акцию при поддержке штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе, даже в период самоизоляции необходимо привлечь как можно больше людей к празднованию этой важной даты. Волонтеры развозят по домам нуждающихся продуктовые наборы и вручают ленты.

В период эпидемического неблагополучия акция проводится с обязательным соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

"День России – это особенный праздник и важное событие. В России живут люди разных национальностей, а праздник напоминает им о том, что все они должны жить в мире, согласии и единении", - подчеркнул куратор военно-патриотического направления Голышмановского молодежного центра Андрей Соловьев.

Инна Кондрашкина