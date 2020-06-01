Викуловские школьники поздравляют односельчан с Днем России открытками, стихами и песнями

Фото Викуловской школы №1 Фото Викуловской школы №1

Открытки с символикой России мастерят школьники Викуловского района в рамках акции "Добро в России".

Готовые поздравления они опускают в почтовые ящики соседей. Большинство открыток предназначено для викуловчан старшего поколения.

Присоединились к акции и жители сельских поселений. Открытки мастерят целыми семьями. Школьники доставляют их пенсионерам, ветеранам и труженикам тыла вместе с рисунками, бумажными цветами и флажками с символикой праздника.

Также ребята первой школы активно присоединились к всероссийским акциям. Выпускники 2020 года Эльвира Ковалева, Илья Тимашков, Елизавета Столярова и Алина Ермакова записали видео с коллективным чтением стихотворения Зинаиды Александровой в рамках челленджа "Русское слово". Выпускницы Юлия Гульчак и Татьяна Ефимова исполнили гимн России. Записи можно посмотреть на сайте школы.

Евгения Шевцова