  • 11 июня 202011.06.2020четверг
  • USD68,6183
    EUR77,9229
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Викуловские школьники поздравляют односельчан с Днем России открытками, стихами и песнями

Общество, 16:15 11 июня 2020

Фото Викуловской школы №1

Открытки с символикой России мастерят школьники Викуловского района в рамках акции "Добро в России".

Готовые поздравления они опускают в почтовые ящики соседей. Большинство открыток предназначено для викуловчан старшего поколения.

Присоединились к акции и жители сельских поселений. Открытки мастерят целыми семьями. Школьники доставляют их пенсионерам, ветеранам и труженикам тыла вместе с рисунками, бумажными цветами и флажками с символикой праздника.

Также ребята первой школы активно присоединились к всероссийским акциям. Выпускники 2020 года Эльвира Ковалева, Илья Тимашков, Елизавета Столярова и Алина Ермакова записали видео с коллективным чтением стихотворения Зинаиды Александровой в рамках челленджа "Русское слово". Выпускницы Юлия Гульчак и Татьяна Ефимова исполнили гимн России. Записи можно посмотреть на сайте школы.

Фото Викуловской школы №1 Фото Викуловской школы №1 Фото Викуловской школы №1 Фото Викуловской школы №1 Фото Викуловской школы №1 Фото Викуловской школы №1 Фото Викуловской школы №1 ﻿

Евгения Шевцова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Викуловский район , открытки , школьники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 11.06.202012 июня станет выходным для отделений Почты России
17:10 11.06.2020Наземное и авиапатрулирование усилено в лесах Тюменской области
16:59 11.06.2020Тридцать спевок проведут для тюменской детворы "Капитаны двора"
16:37 11.06.2020Благоустройством дамб займутся в Уватском районе