Викуловские школьники поздравляют односельчан с Днем России открытками, стихами и песнями
Открытки с символикой России мастерят школьники Викуловского района в рамках акции "Добро в России".
Готовые поздравления они опускают в почтовые ящики соседей. Большинство открыток предназначено для викуловчан старшего поколения.
Присоединились к акции и жители сельских поселений. Открытки мастерят целыми семьями. Школьники доставляют их пенсионерам, ветеранам и труженикам тыла вместе с рисунками, бумажными цветами и флажками с символикой праздника.
Также ребята первой школы активно присоединились к всероссийским акциям. Выпускники 2020 года Эльвира Ковалева, Илья Тимашков, Елизавета Столярова и Алина Ермакова записали видео с коллективным чтением стихотворения Зинаиды Александровой в рамках челленджа "Русское слово". Выпускницы Юлия Гульчак и Татьяна Ефимова исполнили гимн России. Записи можно посмотреть на сайте школы.
Евгения Шевцова