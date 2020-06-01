Хантыйский обряд "Медвежья вечерка" представят уватские музейщики в День России

| Фото: www.uvatregion.ru/ | Фото: www.uvatregion.ru/

Хантыйский обряд "Медвежья вечерка" представят сотрудники краеведческого музея Уватского района в День России, 12 июня. Этот обряд до сих пор проводят ханты района. И в 2015 году специалистам музея удалось на нем поприсутствовать, записать на видео, сообщает пресс-служба Уватского района.

"Наша Родина – многонациональная страна. И прекрасно то, что народы, проживающие на ее территории, сохраняют свою культуру, традиции, обычаи. Ханты, коренные жители Уватского района, проводят замечательный старинный обряд "Медвежья вечёрка". Это говорит о том, что в нашей стране есть все условия для национального культурного развития всех народов", – сказала директор краеведческого музея Уватского района Людмила Телегина.

Добавим, в 12 стойбищах Уватского района проживают 102 представителя коренных малочисленных народов Севера. Самым крупным стойбищем считается Ярсино. Здесь живут 15 хантов.