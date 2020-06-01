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Онлайн-выставку "Многонациональная Россия" открыло Русское географическое общество

Общество, 19:21 11 июня 2020

"Русское географическое общество" ВКонтакте | Фото: "Русское географическое общество" ВКонтакте

Онлайн-выставку "Многонациональная Россия" ко Дню России подготовило Русское географическое общество вместе с историческим парком "Россия – моя история". На сайте многонациональнаяроссия.рф и официальном сайте Русского географического общества представлены пейзажи, архитектура, дикие животные, жизнь и быт коренных народов нашей страны.

Все фотографии выставки — работы финалистов фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Здесь частично собран раздел выставки "Люди". Почитать о жизни героев снимков можно на выставке многонациональнаяроссия.рф.

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# День России , фотография

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