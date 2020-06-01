Онлайн-выставку "Многонациональная Россия" открыло Русское географическое общество

| Фото: "Русское географическое общество" ВКонтакте | Фото: "Русское географическое общество" ВКонтакте

Онлайн-выставку "Многонациональная Россия" ко Дню России подготовило Русское географическое общество вместе с историческим парком "Россия – моя история". На сайте многонациональнаяроссия.рф и официальном сайте Русского географического общества представлены пейзажи, архитектура, дикие животные, жизнь и быт коренных народов нашей страны.

Все фотографии выставки — работы финалистов фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Здесь частично собран раздел выставки "Люди". Почитать о жизни героев снимков можно на выставке многонациональнаяроссия.рф.