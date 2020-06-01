Песни о России, дружбе и единстве народов звучат на улицах Абатского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Песни о России, дружбе и единстве народов звучат на улицах села Абатское, а также в деревнях муниципального района. Праздничное настроение в День России создают творческие выездные бригады, в составе которых местные артисты и ансамбли.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" специалист по связям с общественностью ЦКДО "Исток" Дмитрий Кухта, для жителей района артисты поют песни "Великая Россия!", "Эх, раpгуляй", "Там среди русских полей", "Возле речки", "Только песня одна", "Моя Россия" и другие. В репертуаре также стихи, русские, украинские и казахские национальные песни.

"Своим творчеством сельчан радуют местные артисты Ольга и Алексей Усольцевы, Елена Сырьева, Ирина Кухта, Наталья Болдырева, Алена Вьюхова, Светлана Глебова, Дарья Барыбина и многие другие. Праздничные концерты проходят во дворах домов села Абатское, а также деревень Бобыльск, Кокуй и Речкунова, поселков Майский и Старая Маслянка", - рассказал Дмитрий Кухта.

Он добавил, что концертные бригады радуют жителей Абатского района не только песнями, но и танцевальными номерами. Каждая концертная программа длится 40 минут.

Любовь Голышева