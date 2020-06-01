Всероссийская акция "Сердечная благодарность" собрала множество участников в Тюмени

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Около 300 воспитанников и работников тюменского регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" приняли участие во Всероссийской онлайн-акции "Сердечная благодарность", посвященной Дню России.

"Акция "Сердечная благодарность" - одна из возможностей поздравить с праздником страну и всех ее граждан в режиме онлайн. Вырезав из бумаги, вышив, напечатав на принтере сердечки в цветах триколора и сфотографировавшись с ним, мы выложили фотоснимки в социальные сети. Уже получили множество откликов", - рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" старший методист проектного отдела центра "Аванпост" Леся Куринная.

По ее словам, воспитанники "Аванпоста" активно участвуют во всех патриотических начинаниях. Всероссийская онлайн-акция "Сердечная благодарность" проходит под едиными хэштегами акции #МЫРОССИЯ, #МЫВМЕСТЕ и #ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ.

Евгений Бабенко