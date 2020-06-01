Тюменцам рассказали о грибных местах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На дачах за дер. Решетниково грибы появились еще в мае. Местная жительница Светлана Озорнина обнаружила "лесное мясо" за забором дачного участка.

Маслята есть в окрестностях д. Мальцево по Московскому тракту. Маслята, белые подберезовики, бычки, сыроежки и грузди растут за Червишево. Для этого нужно ехать по трассе до заправки и уйти направо.

Любителям тихой охоты также можно отправиться в сторону Тюнево, где есть обабки и маслята. Район Нижней Тавды богат белыми грибами, сыроежками и подберезовиками. Боровики можно найти по старому Тобольскому тракту. На Ирбитском больше маслят. Полно подосиновиков, подберезовиков и сыроежек в Ярковском районе. В сторону Каменки грибники также найдут озорные шляпки. Самое грибное место находится по Салаирскому тракту, где находится Верхний бор.

Пока в Тюменской области не зарегистрировано ни одного случая отравления грибами нового урожая, но медики предостерегают, что такое вполне возможно. Употреблять в пищу можно только грибы после первичной и термической обработки, при соблюдении технологии приготовления.

Если вы точно не знаете вид гриба, то не берите его, не собирайте грибы вдоль железнодорожных путей, автодорог, около промышленных производств или рядом с зоной пожара. Грибы впитывают все ядовитые вещества, которые есть в атмосфере. Готовьте грибы отдельно друг от друга, учитывая особенность приготовления того или другого вида. Грибы, засоленные холодным способом, должны простоять в рассоле сорок дней, сообщает "Тюменская область сегодня".