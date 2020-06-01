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О профессиях будущего расскажут тюменским школьникам

Общество, 18:57 12 июня 2020

edu.gov.ru

Тюменских школьников приглашают на профориентационную лекцию "Профессии настоящего и будущего" 16 июня с 15 до 16 часов 30 минут в онлайн-формате. Спикером выступит руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Тюменской области, куратор международного проекта популяризации науки Science Slam Антон Яркин.

Эксперт расскажет о наиболее востребованных профессиях, даст советы по их выбору, поможет составить индивидуальный образовательный маршрут, посоветует лучшие вузы и проведет викторину "Угадай профессию" на menti.com.

Чтобы попасть на встречу, нужно зарегистрироваться на сайте leader-id.ru (leader-id.ru/event/52033). За час до мероприятия участникам придет ссылка на платформу Zoom. Лекция проводится при поддержке "Точки кипения – Тюмень", сообщает "Тюменская область сегодня".

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