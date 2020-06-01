Московский архитектор станет спикером тизер-шоу "Вечерний город"

| Фото: Линии города/Ишим во ВКонтакте | Фото: Линии города/Ишим во ВКонтакте

Архитектор-урбанист, городской проектировщик, видеоблогер, руководитель проектов КБ "Стрелка"Андрей Елбаев, Москва станет спикером тизер-шоу "Вечерний город" 15 июня, начало в 17 часов. Шоу даст старт проекту "Линии города".

Андрей Елбаев расскажет о городе мечты, который нам показывают современные мультфильмы и об арт-прогнозе города на ближайшие три месяца. Присоединиться к трансляции можно в группе проекта: vk.com/linii_goroda

Сам проект "Линии города" пройдет на протяжении лета. Участников ждет насыщенная образовательная онлайн и офлайн программа из трех блоков: "Линия одежды" — участники блока смогут разработать и создать свой стиль и бренд. Старт: 22 июня. "Истории дворов" — в нем можно выбрать самые интересные городские дворы для изменений и создать в них уникальные арт-продукты. Старт: 13 июля. "Streat ГИD" направлен на изучение истории и локации города вместе с экспертами, где можно придумать уникальный городской квест-маршрут вместе с командой. Старт: 25 июля.

Зарегистрироваться можно до 22 июня. Все подробности появятся в группе проекта — vk.com/linii_goroda. Количество мест ограниченно, сообщает мультицентр "Моя территория" редакции Moi-portal.ru.

Напомним, впервые проект "Линии города" прошел в конце 2019 года. Для активных жителей Ишима были проведены тизер-лекции, арт-сессии и воркшопы. Всего в проекте приняло участие 145 человек. Итогом стало создание деревянной конструкции в виде лестницы длинной в пять метров.