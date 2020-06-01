Жители Уватского района исполнили песню "Вперед, Россия!"

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Жители Уватского района присоединились к акции "За семью, за Родину, за Россию". Ко Дню России они исполнили песню Олега Газманова "Вперед, Россия!".

Как сообщает пресс-служба администрации муниципального образования, участие в акции приняли 60 человек из Алымки, Туртаса, Ивановки, Демьянки, Осинника, Першино, Красного Яра и Увата.

"Об акции я узнала в группе Вконтакте "Дома культуры-онлайн". Дома записала видео и отправила на указанную электронную почту. А уже сегодня мне сообщили, что видео с моим исполнением вошло в общий видеоролик", – говорит жительница Увата Ирина Рыбьякова.

Онлайн-формат позволяет всем желающим принять участие в празднике. Например, в День России самыми популярными среди населения стали акции "Флаги России", "Сердечная благодарность" и флешмоб "Песни моей страны".