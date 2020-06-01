  • 12 июня 202012.06.2020пятница
  • USD69,1219
    EUR78,5225
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жители Уватского района исполнили песню "Вперед, Россия!"

Общество, 14:30 12 июня 2020

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Жители Уватского района присоединились к акции "За семью, за Родину, за Россию". Ко Дню России они исполнили песню Олега Газманова "Вперед, Россия!".

Как сообщает пресс-служба администрации муниципального образования, участие в акции приняли 60 человек из Алымки, Туртаса, Ивановки, Демьянки, Осинника, Першино, Красного Яра и Увата.

"Об акции я узнала в группе Вконтакте "Дома культуры-онлайн". Дома записала видео и отправила на указанную электронную почту. А уже сегодня мне сообщили, что видео с моим исполнением вошло в общий видеоролик", – говорит жительница Увата Ирина Рыбьякова.

Онлайн-формат позволяет всем желающим принять участие в празднике. Например, в День России самыми популярными среди населения стали акции "Флаги России", "Сердечная благодарность" и флешмоб "Песни моей страны".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День России , песня , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:41 12.06.2020Тюменские "Отряды мэра" готовятся к новому сезону
14:33 12.06.2020По улицам Заводоуковска проехали "Флаги России"
14:30 12.06.2020Жители Уватского района исполнили песню "Вперед, Россия!"
14:24 12.06.2020Гимн России в Упорово исполнили около двадцати работников культуры