Спелая и качественная клубника имеет однородный цвет, говорят эксперты

| Фото: Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | Фото: Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Как выбрать вкусную и качественную клубнику, посоветовали в Роспотребнадзоре.

Спелые, качественные плоды должны иметь цвет однородный, насыщенный. Листики чашечки, обрамляющие ягоду, зеленые, без признаков увядания. Поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений. Запах должен быть насыщенным, ягодным.

Определить сладость клубники можно по черенку ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить.

От покупки влажных ягод с пятнами на поверхности, а также без запаха и с сухими листиками "чашечки" специалисты советуют воздержаться.

Важно тщательно промыть ягоды перед употреблением, напомнили в ведомстве. Плоды спелой клубники в большинстве случаев, бывают загрязнены землей. Употребление немытых, или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями, паразитарными заболеваниями.

Употребление ягод натощак может оказать раздражающее воздействие на желудок, лучше есть их в качестве десерта, после основного приема пищи. Однако, если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной выраженность отрицательного воздействия снизится.

Лучший способ сохранить питательные и вкусовые качества – заморозить ягоды небольшими порциями (по 150-200 грамм), повторной заморозке клубника не подлежит. Стоит отметить, что во время термической обработки, при изготовлении варенья или джема вкус ягод значительно изменяется и теряется большая часть витаминов.