Репортаж о гостеприимстве тюменских азербайджанцев победил в областном конкурсе "МЫ"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Специалист центра "Дзержинец" Мунис Мобил оглы Мустафаев победил на конкурсе национальных видеороликов "Мы" в номинации "Видеорепортажи / Видеоблоги".

В борьбу за звание он вступил с видеороликом "Традиции и особенности азербайджанской кухни". В нем он показал блюда родной кухни и национальное гостеприимство на примере семьи Бабаевых, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

"Видео было снято в рамках проекта ""Многонациональное гостеприимство Тюмень". Его цель - рассказать о культуре, традициях, обрядах народов, проживающих на территории Тюмени. Этот ролик мы снимали часа два, а вот монтаж занял четыре часа. К участию мы приглашали активные семьи азербайджанской организации. Согласие поступило от двух семей, одни из которых те самые Бабаевы", - рассказал Мунис Мустафаев.

Всего на конкурс было подано 107 заявок из Тюменской области и ХМАО-Югры. По итогам жюри определило 15 лауреатов, еще девять участников получили специальные призы.

Напомним, первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "Мы" проходил в целях реализации стратегии развития государственной национальной политики РФ до 2025 года.