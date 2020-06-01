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Сто пьяных водителей задержали на дорогах Тюменской области

Происшествия, 17:12 15 июня 2020

Гоставтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области (архив)

100 водителей в состоянии опьянения задержали сотрудники ГИБДД в Тюменской области за три выходных дня. Семеро из них - повторно, их ждет уголовная ответственность, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Большинство пьяных водителей были отстранены от управления транспортом 13 июня – 42 человека. В Исетском районе нетрезвыми за рулем задержаны двое пенсионеров. Семеро водителей в состоянии опьянения остановлены в Тобольске, младшему из них 20 лет, один водитель управлял скутером. На дорогах Тюмени госавтоинспекторы выявили 11 женщин-водителей в состоянии опьянения.

В Заводоуковске автомобилиста, повторно управляющего транспортом пьяным, задержали благодаря вмешательству горожан, сообщивших в полицию о неадекватном водителе.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяный водитель

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