Ямочный ремонт и обустройство пешеходников ведут в Сорокинском районе

| Фото: ИИЦ "Знамя труда" | Фото: ИИЦ "Знамя труда"

Ямочный ремонт дорог и обустройство пешеходных переходов ведут в Большом Сорокино. Как сообщил заместитель главы Сорокинского района Андрей Полеваев, в наступившем строительном сезоне в райцентре предстоит выполнить ямочный ремонт асфальтового полотна на общей площади 1 тыс. 400 кв. метров.

"Уже обновили улицы Островского, Мира и Садовую. Начаты работы на улице Счастливой. Здесь предстоит проложить асфальтобетонное покрытие на участке длиной около 550 метров, сделать заездной карман для остановки общественного транспорта и установить остановочный комплекс. Эта та часть улицы, что ведет к строящемуся 34-квартирному дому, который планируется сдать в эксплуатацию в августе. В ближайшее время дорожники приступят к восстановлению асфальта на улице Зои Космодемьянской", - пояснил Андрей Полеваев.

Он добавил, что в райцентре будут оборудованы светофорами и перильными ограждениями семь пешеходных переходов, расположенных вблизи школ и детских садов.

По словам замглавы района, значительный объем работ предстоит выполнить на дорогах областного значения. Около 5 км в асфальтобетонном исполнении сделают на автодороге Ишим – Викулово около села Готопутово. Также восстановительные работы пройдут на двух участках автодороги Большое Сорокино – Нижнепинигино – Рядовичи общей протяженностью около 5 км. В рамках национального проекта "Безопасные дороги" твердое покрытие в щебеночном исполнении заменит 14 км грунтовой дороги Александровка – Лыкошина.

Ирина Кургузова