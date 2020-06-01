Молодежь региона приглашают рассказать о сельский жизни

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет приглашают на Всероссийский конкурс творческих работ "Моя малая Родина".

Для этого нужно рассказать о культурном наследии своего села. Номинаций несколько. В "Истории моего сельского населенного пункта" можно поделиться интересными фактами из истории основания и становления муниципалитетов Тюменской области. Можно включить рассказы о национальных деревнях.

В номинации "Подвиг села" принимают истории о важных событиях в жизни сельских поселений и как жители с ними справились. Это могут быть факты из истории Великой Отечественной войны, Гражданской войны, коллективизации и других ключевых событий российской истории.

Рассказы об отдельных селянах и целых семьях можно представить в номинациях "Поколение кормильцев" и "Крестьянские родословные". Это могут быть истории о династиях, о выдающихся уроженцах сел и известных жителях.

Традициям и ремеслам народов России посвящена отдельная номинация. Конкурсанты могут рассказать об интересных обычаях, самобытных праздниках своих поселений. К примеру, в Викуловском районе много лет проводят старинный обычай переноса иконы из дома в дом на Рождество, а летом празднуют день Ивана Купалы.

Представить деревню в будущем можно в номинации "Деревня моей мечты – деревня будущего". Это могут быть футуристические рассказы или рассуждения о будущем конкретной деревни через 10-20 лет.

Также открыты номинации "Поэты наших дней" и "Сельский блогер". Здесь участники могут познакомить с творческими односельчанами и рассказать об их увлечении поэзией или соцсетями.

Выбрать тему и зарегистрироваться можно здесь. Работы принимают до 15 августа. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Москве в октябре.

Евгения Шевцова