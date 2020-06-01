Киберспортсмены Тюменской области стали вторыми на чемпионате Всероссийской студенческой лиги

| Фото: Федерация компьютерного спорта России | Фото: Федерация компьютерного спорта России

Команда киберспортсменов Тюменской области, в состав которой вошли студенты ТюмГУ, заняла второе место на чемпионате четвертого сезона Всероссийской студенческой лиги. Такой показатель достигнут впервые за два года участия команды в престижных состязаниях.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил представитель сборной команды ТюмГУ по киберспорту Максим Утяганов.

"В финальной стадии, в групповом этапе наши киберспортсмены по дисциплинам Dota 2 и Warcraft 3: Reforged заняли второе место, тем самым обеспечили себе выход в финальную часть, плей-офф. В финале, 14 июня наши киберспортсмены завоевали золото в дисциплинах Dota 2 и Warcraft 3: Reforged, получив по 100 баллов за каждую победу, тем самым выведя ТюмГУ на второе место в общекомандном зачете. Такого результата мы достигли впервые за два года участия", - рассказал он.

Представитель сборной команды ТюмГУ Валерий Лешехва добавил, что ежегодно для участия во всероссийских соревнованиях, на региональном уровне он проводит турниры среди киберспортсменов. И только их победители имеют право представлять Тюменскую область и вуз на состязаниях федерального уровня.

По итогам четвертого сезона Студенческой лиги чемпионами признана сборная киберспортсменов Новосибирского государственного технического университета, второе место занял Тюменский государственный университет. Бронза досталась команде Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Анжела Лебедева