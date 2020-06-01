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Тюменцы могут выиграть грант от Росмолодежи

Общество, 09:47 22 июня 2020

медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

Побороться за грант от Росмолодежи смогут участники форума "Утро-2020", который пройдет в формате онлайн с 3 по 5 июля. Участниками Всероссийского конкурса молодежных проектов могут стать все желающие в возрасте от 14 до 30 лет, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Подать заявку на участие можно до 30 июня. С 3 по 5 июля участники получат индивидуальные и групповые экспертные консультации по разработанным проектам. Защиты состоятся 5 июля в онлайн-формате.

От молодых людей ждут инициатив, направленных на вовлечение граждан в социальную практику и информирование о возможностях саморазвития. Методические рекомендации, а также вебинары для участников Всероссийского конкурса молодежных проектов будут доступны в личном кабинете АИС "Молодежь России".

В 2019 году грантовую поддержку "Росмолодежи" на уральском форуме получили 9 тюменцев. Среди них проект PRO.Autism, направленный на распространение информации об аутизме и помощь в социализации детей. Также осенью 2019 года прошла мультиигра для учеников средних классов "Будь ЗОЖ" — это спортивные соревнования в игровой форме между тремя школами Тюмени. Общая сумма поддержки тюменцев в 2019 году составила 1 млн 505 тыс. рублей.

"Благодаря финансовой поддержке в этом году нам удалось сделать то, что до этого никто не делал в Тюменской области. Мы собрали в одном зале 450 человек на турнире по интеллектуальным играм. 71 команда играла одновременно. Ребята думали, развивались, радовались победам и общались друг с другом. Такие проекты запоминаются участникам надолго", — отметил руководитель Интеллектуального движения Тюменской области, победитель грантового конкурса "Росмолодежи" в 2019 году Олег Войкин.

Зарегистрироваться на форум "Утро–2020" могут молодые люди от 14 до 35 лет по ссылке. Подать проект на грантовый конкурс можно внутри заявки на форум.

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# Росмолодежь , Форум Утро

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