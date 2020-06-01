Тюменцев ждут на всероссийском технологическом кейс-чемпионате

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

600 тыс. рублей составит общий призовой фонд Всероссийского технологического кейс-чемпионата "MAKERCASE" в Тюмени , сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 6 по 12 июля. К участию приглашают школьников старших классов, студентов и всех тех, кто увлекается IT-разработкой и робототехникой. Можно участвовать как индивидуально, так и в командах до пяти человек.

Участники всероссийского чемпионата смогут продемонстрировать креативные технологии в кампусных пространствах университета и новые разработки для собственных инновационных проектов.

"MAKERCASE" – это уникальные образовательные материалы в формате онлайн-лекций, эксперты со всей России, технологические кейсы по трекам сити-фермерства, городского пространства и умного кампуса, открытый трек для участников со своими кейсами. Команды с лучшими решениями получат денежные призы, а также возможность на дальнейшее финансирование проекта в форме инновационного ваучера от бизнес-акселератора ТюмГУ.

Регистрация продлится до 1 июля. Подробную информацию о кейс-чемпионате можно найти на официальном сайте проекта.