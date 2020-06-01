В Тюменской области число заразившихся коронавирусом выросло до 2382

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Далее в сюжете Глава ВОЗ: в лечении коронавируса случился научный прорыв

2 тыс. 382 человека заразились COVID-19 в Тюменской области с начала пандемии по данным регионального оперштаба на 17 июня.

За сутки в регионе зарегистрировано 52 новых случая заболевания. 37 человек выздоровели, за весь период - 1 тыс. 357.

На данный момент пять пациентов подключены к ИВЛ, 112 человек размещены в обсерваторе, из них шесть детей. 959 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 577 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 15 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.