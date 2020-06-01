Глава ВОЗ: в лечении коронавируса случился научный прорыв

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал научным прорывом результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Как показало проведенное в Оксфорде исследование, противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, — на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит около пяти фунтов стерлингов (437 рублей. — прим. ред.). Британское правительство 16 июня одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19.

"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертности среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких ", — заявил гендиректор ВОЗ.

В ВОЗ сообщили, что Великобритания предоставила организации предварительные результаты исследования, и выразили надежду на скорейшее получение полного анализа данных.

Добавим, в России для лечения COVID-19 ранее был одобрен препарат "Авифавир" на базе "Фавипиравира". Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство было зарегистрировано Минздравом. Пока его нельзя купить в аптеке, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача.