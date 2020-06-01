В Тюменской области от COVID-19 умерла 71-летняя женщина

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Несмотря на все усилия медиков, скончалась 71-летняя женщина с тяжелой пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний, с острой респираторной недостаточностью, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Всего за весь период пандемии в Тюменской области скончались 15 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В регионе по данным на 16 июня зарегистрирован 61 новый случай заболевания, всего с начала пандемии 2 тыс. 330 человек получили диагноз "COVID-19". 70 жителей региона выздоровели, за весь период выздоровели 1 тыс. 320 человек.

Из общего числа заболевших за сутки, шестеро - дети. Пятеро пациентов продолжают находится на ИВЛ. В обсерватории размещены 104 человека, в том числе шестеро детей.

959 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 577 человек находятся на перевахтовке.