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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Ишимский моногоспиталь  продолжает поступать новое оборудование

Общество, 18:27 17 июня 2020

ОБ №4 | Фото: ОБ №4

12 новых прикроватных мониторов поступили в Ишимский инфекционный моногоспиталь, где проходят лечение пациенты с COVID-19 или с подозрением на заболевание, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

Оборудование позволяет следить за дыханием, сердечной деятельностью, частотой пульса, температурой и другими параметрами. Модернизация проходит в рамках госконтракта и реализации программы по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Также приняты в работу 30 инфузионных насосов, усовершенствованных аналогов капельницы, и переносной автоматический газовый анализатор крови. Для комфортного пребывания пациентов приобретено семь термостабилизирующих матрацев для обогрева кроватей с микропроцессорным контролем температурного режима.

Сегодня в моногоспитале находятся на лечении 36 человек, из них у 25 пациентов диагноз "коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19" подтвержден.

За последние сутки из инфекционного моногоспиталя Ишима выписали восемь человек, поступило пятеро. Детей в госпитале нет. Состояние пациентов удовлетворительное.

На амбулаторном лечении находится 16 ишимцев и 10 жителей Ишимского района с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Специалистами клинико-диагностической лаборатории проведено на сегодняшний день 13 тыс. 106 проб на наличие в организме человека новой инфекции.

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# Ишим , коронавирус , моногоспиталь

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