Александр Моор назвал условие для перехода к третьему этапу снятия ограничений

скриншот видео скриншот видео

Дата начала третьего этапа выхода из ограничений, введенных в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, будет определена правительством Тюменской области по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире в рамках программы "Час с губернатором".

"Это серьезный вопрос. Коронавирусная инфекция внесена в перечень особо опасных заболеваний. Решения о снятии каких-либо ограничений мы будем принимать только совместно с главным санитарным врачом Тюменской области", - подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что бизнес находится в трудной ситуации. У правительства Тюменской области сложились конструктивные взаимоотношения с региональным и федеральным руководством Роспотребнадзора. Тем не менее решение вопроса о дальнейшем снятии ограничений диктует только санитарно-эпидемиологическая обстановка.

"Нам важно сейчас всем вместе добиться того, чтобы коэффициент распространения инфекции был, как минимум, меньше единицы. Если он больше единицы, то это означает, что один человек заражает больше одного человека. У нас 15 июня коэффициент был больше двух", - рассказал глава региона.

При этом абсолютные цифры, характеризующие уровень заболеваемости COVID-19, в области не столь велики, как в других регионах страны. В то же время в Тюменской области высок уровень тестирования населения на коронавирус и невысока смертность от этого заболевания.

"Все эти факторы позволяют нам в диалоге с Роспотребнадзором обсуждать снятие некоторых ограничений. И ближайшие дни будут ключевыми", - подчеркнул губернатор. Всем нужно соблюдать санитарный режим.

Евгений Бабенко