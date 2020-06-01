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Тюменских старшеклассников приглашают на курс по клеточной биологии

Общество, 18:05 17 июня 2020

Региональный центр "Новое поколение" | Фото: Региональный центр "Новое поколение"

Учащихся 10 и 11 классов школ Тюменской области приглашают на образовательную программу "Клеточная биология". Обучение начнется с 1 июля, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Участники образовательной программы разберут задания повышенной сложности Единого государственного экзамена, в том числе, задачи по цитологии. Ребята также поучаствуют в лекционных и практических занятиях в формате видеоконференций в Hangouts Meet. В завершении программы пройдет итоговая контрольная работа.

Проведет занятия кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Тюменского государственного медуниверситета, доцент кафедры анатомии и физиологии человека и животных ИНБИО ТюмГУ, учитель биологии физико-математической школы Ольга Фролова.

Заявки на обучение принимаются с 18 по 28 июня по ссылке. Регистрация должна проходить через аккаунт участника, а не родителя. Подробности программы здесь.

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# биология , обучение , центр Новое поколение

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