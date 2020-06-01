  • 18 июня 202018.06.2020четверг
  • USD69,4822
    EUR78,3829
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские артисты выступят во дворах больниц

Общество, 12:05 18 июня 2020

Екатерины Христозовой, ТКТО | Фото: Екатерины Христозовой, ТКТО

С днем медицинского работника тюменских врачей поздравят артисты концертно-театрального объединения 18 и 19 июня. Концерты пройдут в больничных дворах, сообщает региональный департамент культуры.

Торжественные концерты запланировано провести на территории станции скорой медицинской помощи, перинатального центра, областной инфекционной клинической больницы и других учреждений.

За два дня артисты дадут около 20 концертов. Врачи и пациенты услышат песни в исполнении Сергея Дьяконова-Дьяченкова, Виктории Некрасовой и Александра Петрова. В репертуаре артистов известные и всеми любимые авторские и народные песни.

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День медицинского работника , концерт , ТКТО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:23 18.06.2020Учебный полигон ТИУ покажут в популярном тревел-шоу
13:10 18.06.2020Победителей интернет-конкурса по истории парламентаризма наградили в Тюменской облдуме
13:00 18.06.202051 пациента с COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки
12:49 18.06.2020Пожарные Тюменского района проверили готовность избирательных участков