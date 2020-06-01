Тюменские артисты выступят во дворах больниц

| Фото: Екатерины Христозовой, ТКТО | Фото: Екатерины Христозовой, ТКТО

С днем медицинского работника тюменских врачей поздравят артисты концертно-театрального объединения 18 и 19 июня. Концерты пройдут в больничных дворах, сообщает региональный департамент культуры.

Торжественные концерты запланировано провести на территории станции скорой медицинской помощи, перинатального центра, областной инфекционной клинической больницы и других учреждений.

За два дня артисты дадут около 20 концертов. Врачи и пациенты услышат песни в исполнении Сергея Дьяконова-Дьяченкова, Виктории Некрасовой и Александра Петрова. В репертуаре артистов известные и всеми любимые авторские и народные песни.