Победителей интернет-конкурса по истории парламентаризма наградили в Тюменской облдуме

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Представители Тюмени, Тобольска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Ялуторовского, Омутинского, Тюменского, Ярковского, Исетского районов, Нягани и Березовского района стали победителями и призерами интернет-конкурса, посвященного истории российского парламентаризма, сообщает Тюменская областная дума.

На церемонию награждения в облдуму пригласили представителей Тюмени и Тюменского района. Остальные победители получат подарки по месту жительства в связи с профилактикой распространения коронавируса в регионе.

Как отмечают организаторы конкурса, в этом году самому юному участнику было 8 лет, самому опытному – 53 года. Сопредседатель оргкомитета конкурса, председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Владимир Нефедьев отметил, что 2020 год особенный: отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому члены оргкомитета конкурса постарались услышать мнение жителей Тюменской области по поводу поддержки ветеранов. В перечень конкурсных заданий были включены вопросы о том, какие новые формы заботы должны быть закреплены законодательно и стать нормой жизни общества.

"Участвуя в конкурсе, вы, теоретически, принимаете участие в формировании социальной и правовой политики областного парламента", - резюмировал законодатель.

Заместитель председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению, заслуженный юрист РФ Владимир Ульянов напомнил участникам церемонии награждения о том, что двадцать шесть лет назад, в связи с принятием Конституции России, открылась новая страница в истории российского парламентаризма.

После выхода указа президента России от 22 октября 1993 года № 1723 и принятия решения Тюменским областным Советом народных депутатов ХХI созыва о досрочном прекращении своей деятельности, а затем состоявшихся 6 марта 1994 года выборов был образован новый законодательный (представительный) орган государственной власти - Тюменская областная дума.

Владимир Ульянов в это время возглавлял областной Совет народных депутатов, принимал участие в работе Конституционного совещания по подготовке проекта Конституции обновленной России.

"Нам с вами предстоит принять участие в голосовании по принятию поправок в Конституции РФ 1 июля этого года. И это очень важно для совершенствования основного закона государства. За более чем четверть века изменились общественные отношения, отношения между президентом и парламентом, появилась необходимость прописать новеллы о защите суверенитета, о гарантии социальной политики. Убежден, что участники конкурса проявят гражданскую активность, а мы, учредители конкурса, будем стараться, чтобы число людей, интересующихся историей народовластия, увеличивалось. Желаю всем победителям и призёрам конкурса новых творческих успехов", - обратился с напутствием к победителям конкурса народный избранник.

Конкурс проводится седьмой год подряд на официальном портале Тюменской областной думы. За это время в интеллектуальном состязании приняло участие более 5,5 тыс. человек.