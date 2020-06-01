Аспирант ТюмГУ пройдет стажировку в Копенгагене

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Грант на стажировку в Дании выиграл аспирант Института X-BIO ТюмГУ. Сергей Кравченко пройдет стажировку в Копенгагенском университете, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В Институте X-BIO ТюмГУ в настоящее время формируется российско-датская исследовательская группа систематической энтомологии. Основной фокус исследований совместной группы – систематика коротконадкрылых жуков - крупнейшего семейства жесткокрылых насекомых, включающего агентов биологического контроля вредителей сельского хозяйства.

Тема исследований аспиранта в Дании совместит классические энтомологические и молекулярно-биологические подходы. Соруководство диссертационной работой аспиранта из ТюмГУ примет на себя заведующий лабораторией Музея естественной истории Дании при Копенгагенском университете Алексей Солодовников.