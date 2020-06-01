Неосторожное обращение с огнем привело к пожару на улице Республики в Тюмени
Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара на ул. Республики в Тюмени. Огонь охватил мусорные контейнеры, оказалась поврежденной и стена дома.
Сообщение поступило в 0 часов 11 минут. Пожар произошел в районе дома № 94. Горели три мусорных контейнера.
На месте работали сотрудники 14-й пожарно-спасательной части. Они справились с огнем за несколько минут.
"Огонь повредил сами контейнеры, стену жилого дома, вытяжку и блоки системы вентиляции и кондиционирования. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.
Отметим, за минувшие сутки в Тюменской области произошло семь пожаров. Пострадавших нет.
Инна Пахомова