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Неосторожное обращение с огнем привело к пожару на улице Республики в Тюмени

Происшествия, 11:32 18 июня 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара на ул. Республики в Тюмени. Огонь охватил мусорные контейнеры, оказалась поврежденной и стена дома.

Сообщение поступило в 0 часов 11 минут. Пожар произошел в районе дома № 94. Горели три мусорных контейнера.

На месте работали сотрудники 14-й пожарно-спасательной части. Они справились с огнем за несколько минут.

"Огонь повредил сами контейнеры, стену жилого дома, вытяжку и блоки системы вентиляции и кондиционирования. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Отметим, за минувшие сутки в Тюменской области произошло семь пожаров. Пострадавших нет.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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