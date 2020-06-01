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Авторы проекта "Школа волонтеров ProДобро" набирают участников

Общество, 16:53 19 июня 2020

департамент социального развития Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент социального развития Тюменской области ВКонтакте

Участники проекта "Капитаны двора" стали первыми выпускниками проекта "Школа волонтеров "ProДобро", который реализует Областной центр реабилитации инвалидов. Благодаря обучению в Школе волонтеров ребята смогут проводить дворовые мероприятия для детей с инвалидностью, сообщает региональный департамент социального развития.

Основной целью проекта является подготовка добровольцев к работе с людьми с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Участником может стать каждый желающий. Для этого нужно всего лишь подать заявку в свободной форме на электронный адрес orci72metod@yandex.ru.

У Областного центра реабилитации инвалидов большой опыт проведения социально значимых мероприятий с участием волонтеров. Однако желания помочь не всегда достаточно. В работе с людьми с ограниченными возможностями необходимо знать о правильном взаимодействии.

В рамках проекта "Школа волонтеров "ProДобро" разработана обучающая программа, которая научит волонтеров работать с людьми с инвалидностью и оказывать им необходимую ситуационную помощь. Обучение рассчитано на пять часов (теория и практика). После добровольцы получат сертификат, который позволит им в дальнейшем быть участником различных социально значимых мероприятий, проводимых на региональном уровне.

Телефон для справок : 43-13-53, добавочный 118.

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# волонтеры , инвалидность , капитаны двора

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