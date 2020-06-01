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Тюменским старшеклассникам помогут определиться с будущей профессией

Общество, 16:42 19 июня 2020

группа "Подписаться Региональный центр "Новое поколение" во ВКонтакте | Фото: группа "Подписаться Региональный центр "Новое поколение" во ВКонтакте

Онлайн-проект для старшеклассников "Быть в курсе" стартует в Тюмени 21 июня. Это трехнедельный онлайн-тренинг для ребят, которым предстоит сделать выбор будущей профессии, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Участие в нем могут принять школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Ребят ждет семь блоков заданий и полезных материалов. Занятия продолжительностью один час будут идти ежедневно.

Старшеклассникам помогут сформулировать собственные интересы, желания и ценности, проанализировать свои таланты и сильные стороны, сделать осознанный и ответственный выбор будущей профессии. Кроме того, участники проекта обучатся навыкам работы с информацией, тайм-менеджементу, критическому мышлению и общению со сверстниками.

Участие в проекте бесплатное. Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке.

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# онлайн-обучение , старшеклассники , центр Новое поколение

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