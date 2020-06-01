Заводоуковский пятиклассник спас сестру на пожаре

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Благодаря решительным действиям заводоуковского пятиклассника Виталия Кутенких никто не пострадал на пожаре, который произошел 18 июня, сообщает управление МЧС Тюменской области.

"Когда я проснулся от гари, то сразу пошел смотреть, откуда идет дым. Открыл входную дверь и увидел, что все в дыму, горит потолок веранды. Захлопнув дверь, я побежал в комнату будить сестру. Пока она одевалась, выключил электрические автоматы, чтобы не было короткого замыкания", - рассказал Виталий.

После этого он позвонил отцу и сказал, что дома пожар, вернулся в комнату к пятилетней сестре. Она была сильно напугана, но уже оделась. Мальчик выбил москитную сетку, дети выбрались из дома и побежали к соседям.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 9 часов 15 минут. Первые подразделения прибыли через четыре минуты. Через полчаса пожар был локализован, еще через семь минут ликвидировано открытое горение.

"Огонь повредил жилой дом, веранду и гараж. Благодаря смелым и решительным действиям Виталия никто не пострадал. В свои одиннадцать лет маленький герой показал, как надо действовать в чрезвычайной ситуации", - сказал начальник 25 пожарно-спасательного отряда Алексей Катков.