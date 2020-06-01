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Пострадавший в аварии мотоциклист получит компенсацию от виновника

Общество, 17:37 19 июня 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

70 тыс. рублей выплатит в Тюмени водитель пострадавшему в ДТП мотоциклисту, сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 24 августа 2019 года на ул. Московский тракт. Водитель "Лады" при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda CBR 900. В результате столкновения мотоциклист получил травмы.

Водитель легкового автомобиля был признан виновным в ДТП, повлекшем вред здоровью потерпевшего и на полтора года лишен водительских прав. В апреле 2020 года пострадавший обратился в суд с иском о возмещении морального вреда.

Рассмотрев дело, суд утвердил мировое соглашение сторон, по которому виновник аварии добровольно выплачивает потерпевшему 70 тыс. рублей.

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# ДТП , моральный ущерб , мотоциклисты , суд

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