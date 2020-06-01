Мужчина погиб в результате пожара на улице Пермякова в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина погиб в результате пожара в доме №8 на ул. Пермякова в Тюмени 21 июня.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Сообщение о пожаре поступило огнеборцам в 12 часов 1 минуту. Возгорание произошло в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома №8. В подъезде было сильное задымление.

Первые подразделения прибыли к месту вызова в 12 часов 9 минут.

"Сотрудники МЧС спасли 13 человек, из них двух детей. Погиб мужчина. Пострадавших нет. К 12 часам 20 минутам пожар локализовали. В 12 часов 29 минут – ликвидация открытого горения", – добавил Сергей Юсько.

В тушении принимали участие 19 человек личного состава. Было задействовано пять единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Инна Пахомова