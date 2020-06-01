В Сибири и на Урале синоптики прогнозируют заморозки

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Возможные заморозки в некоторых российских регионах прогнозируют специалисты Гидрометцентра, об этом сообщается на сайте метеорологической службы.

Как отмечают синоптики, на юге Урала и в Сибири активизируются атмосферные фронты вследствие прихода воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии. Из-за этого возможны ливни. Когда интенсивность осадков снизится, ночные температуры могут опуститься ниже нуля.

Между тем, температура на севере азиатской части России достигла рекордных показателей, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это необычно, это же север, но нужно учесть, что там антициклональная погода... Там температуры достигают и 25, 27 и даже 31 градуса. На севере Якутии, в благословенной Чукотке такие высокие температуры были, а сейчас очень теплая погода перемещается несколько западнее. На Таймыре, Ямало-Ненецком автономном округе температуры будут выше 25 градусов", - отметил Роман Вильфанд.