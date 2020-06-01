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После смерти пенсионера на улице Пермякова в Тюмени возбудили уголовное дело

Происшествия, 10:09 22 июня 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Причину смерти 60-летнего мужчины, тело которого обнаружили огнеборцы в доме на ул. Пермякова в Тюмени, выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Напомним, днем 21 июня в квартире на первом этаже жилого дома по ул. Пермякова произошел пожар. На месте обнаружили тело мужчины.

Место происшествия уже осмотрели следователи. "Назначены экспертизы о причине пожара и смерти погибшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается", — рассказали в ведомстве.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , пожилые люди

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