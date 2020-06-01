Прохладная и пасмурная неделя ожидается в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прохладная и пасмурная неделя ожидается в Тюмени в ближайшую неделю, с 22 по 28 июня. По данным центра Фобос, в начале периода воздух может прогреваться до плюс 19. Однако уже с середины недели дождевых облаков станет больше, и температура понизится на 3-4 градуса.

В Тюмени 22 и 23 июня ожидается переменная облачность, в отдельные часы возможны дожди. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 19 градусов, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до плюс 6.

24 июня ожидается до плюс 16 градусов, возможен дождь. 25 июня воздух прогреется до 15 градусов тепла, осадки в этот день маловероятны.

Дождливой будет и пятница, 26 июня. В этот день столбики термометров поднимутся лишь до плюс 13. Еще прохладнее будет в выходные дни, 27 и 28 июня. В дневные часы ожидается до 11 градусов.

Любовь Голышева