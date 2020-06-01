Тюменцы могут стать участниками международного форума "Инженеры будущего"

| Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте

Поучаствовать в девятом международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего" могут жители Тюменской области. Мероприятие пройдет с 16 по 30 июля в онлайн-формате и объединит представителей регионов страны в возрасте от 20 до 30 лет.

Как рассказали ИА "Тюменская линия" в Добровольческом движении Тюменской области, участники форума cмогут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов. Победителей определят в номинациях: "Студенческие инициативы", "Добровольчество", "Развитие социальных лифтов", "Инициативы творческой молодежи", "Патриотическое воспитание", "Спорт, ЗОЖ, туризм", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "Укрепление семейных ценностей", "Молодежные медиа".

Проходить форум будет на двух площадках: в группе "Инженеры будущего" в социальной сети "ВКонтакте", а также на канале Союза машиностроителей России в YouTube. В рамках мероприятия запланировано проведение публичных online-защит проектов, доступ к которым будет открыт для всех желающих.

Подать заявку на конкурс могут только зарегистрированные пользователи АИС "Молодежь России" до 12 июля. Подробности на сайте Росмолодежи.

Любовь Голышева