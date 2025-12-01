  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
Шахматисты Тюменской области, Москвы и Ямала поспорят за звание лучших

Спорт, 08:49 11 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чемпионат Тюменской области по классическим шахматам среди мужчин и женщин состоится в Тюмени в спортивной школе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а) с 11 по 19 декабря. Уже подано более 30 заявок от интеллектуалов не только из Тюменской области, но и из Москвы и Ямала, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Что ждёт участников и зрителей: девять насыщенных туров по швейцарской системе; контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход — место для глубокой стратегии; борьба среди мужчин (2 разряд и выше) и женщин (3 разряд и выше).

Программа соревнований: 11 декабря в 17 часов — торжественное открытие, начало первого тура —в 17 часов 20 минут. 12-18 декабря: в 17 часов — 2-8 туры; 19 декабря: в 17 часов — 9 тур, подведение итогов, в 20 часов 30 минут — награждение.

