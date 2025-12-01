В Тюмень на марафон науки и фантастики приедут ученые, писатели и футурологи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ведущие российские ученые, писатели-фантасты и технологические эксперты совместно проработают сценарии ближайшего и отдаленного будущего России 19−21 декабря на марафоне науки и фантастики, который пройдет на базе Школы перспективных исследований (SAS) ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На марафоне встретятся два мира: ученые объяснят, что возможно уже сегодня, а фантасты и футурологи — к каким социальным и этическим последствиям это может привести.

"Мы сознательно выбрали слово „марафон“, потому что в рамках события пройдут настоящие „смысловые забеги“, где каждый участник сможет выбрать свою дистанцию, формат и спикеров по душе. Третий день станет особенно важным: вместе с Тюменским агентством развития креативных индустрий мы будем создавать гипотезы о том, как новые технологии трансформируют креативные индустрии и каким образом предпринимателям адаптироваться и использовать эти изменения в своей работе", — прокомментировала заместитель генерального директора АНО "Агентство инноваций" Евгения Миронова.

Эксперты марафона: технокультуролог Иван Карпушкин; интернет-омбудсмен, представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета, советник генерального директора Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) Дмитрий Мариничев; директор Информационно-аналитического форсайт-центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Наталья Луковникова; культуролог, писатель, продюсер, руководитель екатеринбургского отделения Русского художественного союза Евгений Фатеев; инженер-эколог, писатель-фантаст, победительница Второй Литературной мастерской Сергея Лукъяненко Октавия Колотилина; заведующая Научным архивом Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, историк науки Валерия Слискова; главный научный сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН, доктор биологических наук Максим Винарский; писатель-фантаст Олег Кожин.

Марафон пройдет в очном формате в школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ. Регистрация участников по ссылке в срок до 18 декабря 2025 г. до 19 часов.