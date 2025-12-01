  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
Тюменцам представят новую интерпретацию известной сказки

Общество, 09:13 11 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля "Два Мороза" состоится в молодежном театре "Ангажемент" 17 декабря. Жителей ждет новая интерпретация известной сказки, пишут организаторы.

Зрители увидят поучительное и весëлое повествование о двух братьях, двух волшебниках разных по характеру, но очень близких по духу. Они оба попытаются понять, когда время дело делать, а когда можно и отдохнуть. Ведь того не берëт мороз и холод, кто трудиться привык. А тому, кто бездельничает, всегда холодно и студëно.

Постановку можно будет посмотреть до 29 декабря. Билеты по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+

# сказка , спектакль , театр «Ангажемент»

