Тюменцам представят новую интерпретацию известной сказки
Премьера спектакля "Два Мороза" состоится в молодежном театре "Ангажемент" 17 декабря. Жителей ждет новая интерпретация известной сказки, пишут организаторы.
Зрители увидят поучительное и весëлое повествование о двух братьях, двух волшебниках разных по характеру, но очень близких по духу. Они оба попытаются понять, когда время дело делать, а когда можно и отдохнуть. Ведь того не берëт мороз и холод, кто трудиться привык. А тому, кто бездельничает, всегда холодно и студëно.
Постановку можно будет посмотреть до 29 декабря. Билеты по ссылке.
Возрастное ограничение: 0+