Тюменцам представят новую интерпретацию известной сказки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля "Два Мороза" состоится в молодежном театре "Ангажемент" 17 декабря. Жителей ждет новая интерпретация известной сказки, пишут организаторы.

Зрители увидят поучительное и весëлое повествование о двух братьях, двух волшебниках разных по характеру, но очень близких по духу. Они оба попытаются понять, когда время дело делать, а когда можно и отдохнуть. Ведь того не берëт мороз и холод, кто трудиться привык. А тому, кто бездельничает, всегда холодно и студëно.

Постановку можно будет посмотреть до 29 декабря. Билеты по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+