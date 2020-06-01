Участок улицы Смоленской в Тюмени на месяц закроют для транспорта

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участок ул. Смоленской закроют для транспорта в Тюмени в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей, сообщает городская администрация.

Движение транспорта будет прекращено на участке от дома № 15 по ул. Смоленской до ул. Первомайской со 2 июля по 3 августа. Схемы объезда: ул. Первомайская, ул. Герцена, ул. Камышинская.

Водителям рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.