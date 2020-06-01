  • 23 июня 202023.06.2020вторник
  • USD69,4835
    EUR77,8285
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Участок улицы Смоленской в Тюмени на месяц закроют для транспорта

Общество, 08:45 23 июня 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участок ул. Смоленской закроют для транспорта в Тюмени в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей, сообщает городская администрация.

Движение транспорта будет прекращено на участке от дома № 15 по ул. Смоленской до ул. Первомайской со 2 июля по 3 августа. Схемы объезда: ул. Первомайская, ул. Герцена, ул. Камышинская.

Водителям рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ограничение движения , ремонт тепломагистрали

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:18 23.06.2020Тюменцы могут выиграть билеты на спектакли театра кукол
09:07 23.06.2020В региональных вузах станет больше бюджетных мест
08:56 23.06.2020Тюменских общественников ждут на специальном конкурсе Фонда президентских грантов
08:45 23.06.2020Участок улицы Смоленской в Тюмени на месяц закроют для транспорта